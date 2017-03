Le changement de règlement cette année menace en premier lieu la domination de Mercedes établie depuis 2014, mais c’est un défi que Lewis Hamilton ambitionne de relever. Le pilote anglais est aussi un amateur de F1 et sait qu’un règne trop longtemps prolongé peut nuire aux intérêts de la discipline. Il pense ainsi que la F1 devrait continuer à régulièrement changer ses règles.

« Je n’arrive déjà plus à me rappeler la dernière fois que nous avons eu un changement de règlement... C’était il y a trois ans. Je pense que l’on devrait probablement réduire cet intervalle et avoir plus de changements parce qu’une certaine équipe peut souvent dominer et il est dur de rattraper le retard. Le développement que vous pouvez faire tout au long de l’année est limité. Les équipes de pointe, généralement, peuvent se développer à un rythme similaire. »

« Si vous avez déjà un écart au début, il est difficile de le réduire, car vous êtes limité par le montant de votre investissement dans la voiture et par le temps. Donc des changements drastiques épicent un peu le tout. »

« Je n’ai jamais vu des fans aussi excités par une saison, même s’ils ne savent pas où en sont les voitures et les écuries. Plus d’expériences de ce genre serait bienvenues, je pense. »

Pour améliorer encore la F1, le pilote Mercedes a quelques pistes à soumettre à Liberty Media. Il voudrait revenir aux V12 (même si la FIA y est fermement opposée), mais aussi courir à Miami. Enfin, il trouve qu’il y a « trop de gars » en F1 et milite pour une plus ample accession des femmes dans la discipline reine du sport auto.