Lewis Hamilton est considéré comme l’un des meilleurs pilotes de cette génération en Formule 1 et il va chercher ce week-end à signer une nouvelle victoire à Monaco, ce qui serait sa 3e.

Cette course devrait se dérouler sur le sec, la météo étant particulièrement belle cette semaine sur le Sud de la France.

Mais le triple champion du monde n’aurait pas dit non à un peu de pluie. L’occasion pour lui de faire à nouveau un parallèle avec Senna, son idole.

"J’ai plutôt un très bon ratio de succès en Formule 1 quand il pleut ! J’en tire une grande fierté d’ailleurs parce qu’Ayrton Senna était aussi très fort sous la pluie. Quand j’étais gamin, je voulais juste faire comme lui, je veux être capable de faire ce qu’il fait sous la pluie," explique Hamilton.

Le Britannique cite en effet des courses rendues célèbres par le Brésilien.

"Il y a eu Donington en 1993, quand il a dépassé tout le monde en deux tours. Impressionnant. Et la course ici à bord d’une Tyrrell, pardon une Toleman (en 1984), où il est remonté comme une balle sur la première place avant que la course soit arrêtée. Sinon il aurait été le vainqueur. Cette course a été épique."

"Sa capacité à piloter sous la pluie... c’est quelque chose que j’ai toujours essayé d’égaler pour briller, comme lui. Il était capable de tout faire sous la pluie."

Et à part ces courses sous la pluie, en a-t-il d’autres en mémoire ?

"Non, je n’ai pas de courses favorites de sa part. Juste des voitures. Pour moi Senna, c’est une McLaren. Rouge et blanche. Ses tours de qualification en 1991 et 1992 étaient magiques. Et la voiture de 1989, l’une de mes préférées. McLaren devrait vraiment revenir à ces couleurs !"