Toto Wolff a reconnu hier qu’il ne savait pas si Lewis Hamilton avait pris la bonne décision pour le championnat pilotes, celle de rendre sa place, comme promis, à Valtteri Bottas, alors que celui-ci avait été clairement distancé en fin de course.

"C’est toujours délicat. D’un côté, il y a nos valeurs, et elles sont fondamentales. De l’autre côté il y a trois points de plus d’écart entre Lewis et Vettel maintenant. J’espère que cela ne nous coûtera pas le titre pilotes. Maintenant, nous soutenons cette approche de la course et si nous perdons pour 3 points ou moins, alors ce sera ainsi," ajoutait-il avant de quitter le paddock.

Cette décision est en tout cas parfaitement assumée par Lewis Hamilton, qui sera le premier perdant dans cette affaire à Abu Dhabi, s’il finit à 3 points ou moins de Vettel.

"Je ne sais pas si ce geste va me revenir à la figure ou pas en fin d’année. Mais j’ai dit au début de l’année que je veux gagner ce championnat de la bonne façon. En Hongrie, j’ai pris la bonne décision. Mon cœur a dicté mon choix. C’était la bonne façon de faire," explique le Britannique.

"Je suis un homme de parole, comme je l’ai dit. Ce que je dis, je le fais. J’ai aussi l’esprit d’équipe. Nous travaillons tous ensemble et cette course a montré notre unité."

"Dans la vie, quand on fait les choses bien, on finit par vous le rendre," ajoute Hamilton.

Cette position de Mercedes n’est pas vraiment comprise par Christian Horner, le patron de Red Bull.

"Nous avons fait la même chose il y a deux ans à Monaco," rappelle-t-il. "Mais ce n’était que pour obtenir une meilleure place. Par contre, quand le titre est aussi en jeu, les intérêts ne sont pas les mêmes. Il est déjà assez clair pour moi que, chez Ferrari, celui qui va viser le titre c’est Vettel. Et chez Mercedes, c’est Hamilton. A un moment, il faut savoir sur qui parier."