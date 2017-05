Lewis Hamilton a prévenu qu’il ne jouerait probablement pas le même jeu avec Sebastian Vettel qu’avec Nico Rosberg, son ancien équipier qui a été son rival pour le titre mondial lors des 3 dernières années.

Pour le Britannique, le pilote Ferrari est un adversaire spécial, à respecter certainement davantage de part son palmarès.

"Je tire beaucoup de fierté du fait que je suis très fort sur le plan mental et, je pense, que vous pouvez aussi l’admirer, comme moi, chez mon rival, Sebastian," nous confie Hamilton à Monaco.

"Sebastian semble être quelqu’un de solide. Et je veux qu’il soit à son meilleur niveau quand il est au volant. Je n’ai donc pas à jouer à des jeux psychologiques avec lui en dehors de la voiture. Je n’en ai pas l’intention."

"Je veux battre Seb dans sa voiture, quand il est au top. Cela dit clairement ce qu’il faut faire pour y arriver. Je ne veux pas qu’il arrive sur un GP en s’étant levé du pied gauche."

Hamilton admet regretter aujourd’hui ne pas avoir eu plus de batailles avec l’Allemand ces dernières années.

"Quand il était chez Red Bull, j’aurais aimé avoir une voiture un peu plus rapide pour pouvoir me battre avec lui. Mais je suppose qu’il pourrait dire la même chose pour les dernières années. Cela n’enlève rien au fait qu’il est un pilote exceptionnel et qu’il continue à le démontrer."

Pour remporter un titre, il faut toutefois des qualités d’endurance bien spécifiques selon le pilote Mercedes.

"Comme sur un parcours de golf de 18 tours, c’est celui qui est le plus constant qui finit par gagner. C’est une bataille qui réunit tout : le physique, le mental et la technique. C’est pourquoi c’est une belle bataille avec Seb."

"En ce moment, Seb a une voiture sympa ! Mais j’admire, bien entendu, ses qualités. C’est pourquoi j’apprécie ma bataille avec lui. Mais sa Ferrari, vraiment... elle a l’air sympa !"