Lewis Hamilton a remporté son quatrième titre mondial en Formule 1 avant le terme de ce qui aura été une saison fantastique pour lui. Le Britannique aurait souhaité le remporter en gagnant le Grand Prix du Mexique mais les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait.

"Je suis arrivé et tout le monde m’a demandé si j’allais simplement assurer pour finir cinquième" relate-t-il. "J’ai dit que c’était hors de question et ça allait bien aujourd’hui, contrairement à hier. J’ai pris un bon départ, et nous étions presque trois de front dans le premier virage, c’était génial et c’est le genre de bataille dont je rêve".

"J’ai l’impression d’avoir parfaitement positionné ma voiture dans les deux virages et c’était un peu étrange d’être percuté de l’arrière par le gars contre qui je lutte pour le titre. Le pire a été de revenir en piste après cela, la voiture était difficile dans le virage 4 et j’ai cru que j’allais embarquer tout le monde, c’était horrible".

Des voix se sont immédiatement élevées contre Vettel, arguant que l’Allemand s’était jeté sur la Mercedes sans tenir compte de l’espace que lui avait laissé Hamilton : "Je lui ai laissé de la place mais ça n’a que peu d’importance. Le départ était bon, il se battait avec Max et j’attendais ce genre de bataille depuis des années".

"J’allais aller à droite et je suis finalement allé à gauche et nous avons freiné tard. J’ai traversé la piste et je me suis dit que c’était parfait mais finalement, j’ai été percuté par l’arrière. Je pensais dépasser Max après ce virage. Mais ça n’a pas d’importance, je me relève de nouveau, quand on me fait mettre un genou à terre, je reviens plus fort" poursuit-il, en référence à son inscription "Still I rise", présente sur son casque et sur lui en tatouage.

Hamilton s’est battu avec Fernando Alonso durant la course et les deux hommes ont chacun atteint les limites de leur pilotage pour se défendre de manière propre mais virile.

"Il ne m’a pas laissé trop d’espace mais je m’y attendais. Il devrait avoir plus que deux titres car il a un sens de la course exceptionnel. Je me suis donné comme il l’a fait de son côté".

Le Britannique est désormais devenu un quadruple champion du monde mais n’arrive pas à savoir quel titre est le meilleur selon lui : "Je pense que chaque victoire, chaque pole position est différente à sa manière. Je ne m’en lasse as, cela ne m’a pas semblé similaire à un autre. Chaque tour est différent et chaque championnat a paru différent à sa manière, je pense que ça dépendait de ce qu’il se passait dans ma vie hors des circuits".

"Celui-ci me semble faire partie du mieux et je pense que c’est parce qu’on lutte contre une autre équipe. Ferrari est mythique et Sebastian est un quadruple champion. Si je gagnais contre quelqu’un qui n’a pas été champion, ça n’aurait pas la même valeur. On veut se comparer à ceux qui ont le plus triomphé".

De quoi le faire rester en Formule 1 encore plus longtemps ?

"Vous voulez toujours cette réponse de ma part. Je prends plus de plaisir que jamais. Je serai là l’an prochain et, j’espère, pour encore plus longtemps. Il y a une longue vie après la Formule 1 et je ne veux pas qu’elle soit trop longue, car je suis actuellement dans la meilleure partie de ma vie".

"Il y a encore d’autres bonnes choses après une carrière en F1 et j’y travaille, mais pour l’instant je prends plus de plaisir que jamais. Je remercie toute l’équipe et ma famille. Je remercie mes fans qui m’envoient de l’énergie positive et qui m’ont suivi durant toutes ces années".

"Même si vous ne m’aimez pas, je vous aime et je vous suis reconnaissant de soutenir notre sport. J’espère pouvoir vous convertir la prochaine fois. Pour ceux qui me soutiennent, je vous aime. Nous perdons et nous gagnons ensemble".