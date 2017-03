Après avoir concédé la défaite face à Sebastian Vettel et Ferrari hier, Lewis Hamilton ne s’avoue pas pour autant vaincu. Le pilote britannique pense fermement que Mercedes peut rattraper et battre la Scuderia au cours de la saison, même s’il reconnaît que la bataille sera plus ardente que par le passé…

« Ce sera une compétition serrée. Je crois vraiment que nous pouvons les battre. C’est formidable de voir Ferrari dans cette position. C’est bon de voir que nous avons eu cette bataille serrée. J’ai hâte de la prochaine ! »

« Je ne dirais pas que je suis heureux. Mais il faut remettre les choses en perspective. Il faut voir d’où nous venons, avec ce changement massif de règlement. Arriver ici et se battre d’aussi près pour une victoire, et la manquer de peu… il y a beaucoup de choses dont on peut être fier. »

Lewis Hamilton a été coincé pendant plusieurs tours par Max Verstappen en raison d’une stratégie déficiente de la part de son écurie. Mercedes pensait en effet que Verstappen s’arrêterai bien plus tôt. Sans cette erreur commise par son équipe, il assure que la conclusion de la course aurait été bien différente…

« Nous aurions pu gagner la course, mais j’ai tout donné et je n’aurais pas pu en faire plus de toute façon avec mon train de pneus. Comme je l’ai dit j’en arrivais au bout. J’aurais peut-être dû rester en piste malgré ça. Je ne sais pas à quel point il se serait écroulé... »

Du côté de Sebastian Vettel, on assure aussi que la saison est encore longue et que la hiérarchie constatée à Melbourne peut se renverser.

« C’est une longue, longue route qui nous attend avant de pouvoir parler de titre mondial. Nous devons encore prouver beaucoup de choses mais pour le moment, nous sommes simplement heureux. Nous sommes en mars aujourd’hui. Je sais que les gens commencent à s’exciter pour le titre mais c’est notre boulot de travailler et je suis bien plus heureux si nous travaillons au lieu de parler. »

Refuser le triomphalisme : telle est en effet l’attitude des dirigeants de la Scuderia après ce premier Grand Prix à succès.