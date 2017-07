Lewis Hamilton n’aura pas réussi son pari : remonter de la 8e place à la 2e, au moins, en Autriche.

Sa pénalité pour changement de boîte de vitesses lui coûte certainement un meilleur résultat (sur le podium) mais le Britannique doit se contenter de la 4e place. Comme son équipier, il a beaucoup souffert de cloques sur ses pneus aujourd’hui.

"C’était plus impressionnant à voir que gênant sur le pilotage. C’est à l’équipe de surveiller la situation, elle m’a dit que je pouvais attaquer et c’est ce que j’ai fait," explique Hamilton.

"Au final je finis juste derrière Daniel Ricciardo. J’ai failli le dépasser, j’ai tout donné. Mais je ne sais pas si j’aurais pu passer avec un ou deux tours de plus parce que mes pneus étaient vraiment à la limite. C’est frustrant mais je n’ai pas été surpris par sa performance."

"Ca n’a pas été un super week-end, j’ai fait le maximum, je n’ai pas de regrets. Il y avait la pénalité, c’est comme ça. Bravo à Valtteri et à l’équipe. Moi, je prends sur moi, c’est la course et on passe à autre chose."

"J’espère que nous pourrons repartir sur de bonnes bases dans quelques jours chez moi, à Silverstone. J’ai hâte de revoir mon public."