Lewis Hamilton a été éliminé dès la Q2, par un manque de rythme d’une part et suite à l’accident de Stoffel Vandoorne d’autre part, qui l’a empêché de finir son dernier tour qui aurait dû l’emmener en Q3.

Le Britannique admet ne pas comprendre ce qu’il se passe sur sa Mercedes. Il se classe 14e de la séance.

"Je ne sais pas, je n’arrive pas à trouver la racine du problème ce week-end. C’est décevant."

"Ce qui est arrivé avec le drapeau jaune pour la McLaren, c’est juste de la malchance parce que j’allais entrer dans le top 10 avec mon tour. Cependant je pense que j’aurais eu du mal à faire mieux qu’un top 5 aujourd’hui."

"Le tour de Valtteri en Q3, très proche des Ferrari, montre que c’est pas mal mais ce n’est pas terrible non plus. Nous devons comprendre ce qui se passe."

Bottas se classe en effet 3e de cette séance, à 45 millièmes de la pole de Raikkonen et à 2 millièmes de la 2e place de Vettel.

"C’est serré mais je vous assure que je ne pouvais pas faire mieux. Pas beaucoup mieux en tout cas. Je suppose que c’est la même chose pour les Ferrari. Elles sont trop rapides pour nous ici. J’ai tout donné vraiment. Bravo à Kimi pour sa pole. Il la mérite."

"Quant à nous, nous avons souffert pour extraire le meilleur de notre voiture ici, sur un tracé mentalement très exigeant. Et avec le trafic, on a eu du mal à réaliser le tour parfait. On a perdu du temps jeudi, ce matin, nous n’avons pas pu optimiser les réglages. Reste à savoir comment va se passer la course. A Monaco, il faut prendre un bon départ. Ensuite il y aura un seul arrêt normalement, il faudra le faire au meilleur moment."

Au jeu des pénalités, Hamilton s’élancera demain 13e, grâce aux 15 places de pénalité infligées à Jenson Button.