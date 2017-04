Comme l’a admis Helmut Marko, la lutte pour le titre mondial se résume pour le moment à un duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. L’an dernier, Lewis Hamilton était déjà aux prises avec un autre pilote, mais il s’agissait cette fois-ci de son coéquipier, Nico Rosberg, et d’une personne qu’il connaissait bien pour l’avoir affronté de nombreuses années en monoplace.

Comme le rappelait d’ailleurs un peu sournoisement Lewis Hamilton à la fin de la saison dernière, Nico Rosberg ne l’aura battu qu’une fois en 18 ans de compétition – précisément pour le titre mondial, en 2016.

Le Britannique multiplie d’ailleurs les déclarations pour souligner à quel point un duel avec Vettel lui convient mieux. Le triple champion du monde sous-entend ainsi que le pilote Ferrari est un adversaire davantage à sa hauteur…

« Le scénario que j’affronte en ce moment (me battre contre un quadruple champion du monde) est ce que le combattant ultime veut toujours pour progresser. C’est la meilleure bataille qu’il puisse avoir. Parce qu’ensuite, quand vous finissez par triompher, alors, c’est encore plus de satisfaction. »

Helmut Marko a cependant fait de son ancien protégé chez Red Bull, Sebastian Vettel, le favori du titre en 2017. C’est du reste la première fois depuis 2012 que Sebastian Vettel se bat véritablement pour le titre mondial, et Marko se réjouit de revoir ce combattant-né qu’est le pilote allemand.

« Si je devais choisir entre Vettel et Hamilton, alors je choisirais Vettel. Je le connais, et je sais que vous pouvez lui faire confiance quand il croit en ses chances. Il est aussi plus en phase avec sa voiture et son équipe. »

« C’est un plaisir de le voir se battre de nouveau. Je pense qu’il aurait gagné la course en Chine s’il n’avait pas été malchanceux avec la voiture de sécurité, qui est sortie au mauvais moment. »