Lewis Hamilton ne souhaite pas penser au fait qu’il peut gagner son 4e titre mondial dès dimanche.

Selon le pilote Mercedes, il serait même fou d’y penser quand on connait la compétitivité de Ferrari.

"Sebastian n’a rien lâché cette année. Bien entendu il a eu quelques problèmes, des problèmes techniques aussi mais je suis certain que sa voiture est toujours très bonne. Ils ont des évolutions ici donc je m’attends à ce qu’il soit très fort. C’est pourquoi rien ne chance change pour moi," dit-il à Austin.

"Je dois continuer à mettre la pression, il n’y a pas de raison pour moi de me relâcher, au contraire. Il serait fou de parler de gagner le titre ici. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils aient encore un week-end difficile chez Ferrari. Ce serait trop ! Ils vont être rapide."

"Bien entendu, il y a une chance de l’avoir, mais ce qui m’importe c’est d’y arriver dans l’une des 4 courses qui restent, je me fous que ce soit ici ou lors de la dernière course. Tant que c’est fait ça me va !"