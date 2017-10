Lewis Hamilton demande à ce que les instances dirigeantes de la Formule 1 changent rapidement les règles concernant l’allocation des pneus pluie et intermédiaires pour un week-end de course.

Les pilotes de F1 n’osent pas faire beaucoup de tours avec ces pneus afin de préserver leur quota, au cas où un week-end se révèle être très pluvieux, ce qui aurait pu se passer au Japon.

Ainsi, lors des Libres 2, plusieurs pilotes et équipes n’ont même pas tourné sous la pluie puisqu’il était possible que la pluie soit présente pour les qualifications et la course.

Le Britannique n’a fait que 4 tours lors de la séance de 90 minutes, qui a été retardée de 45 minutes à cause des conditions.

"Le problème c’est que nous avons des règles stupides. Les fans attendent sous la pluie toute la journée et nous, même quand nous pouvons tourner, nous ne le faisons pas parce qu’il y a une restriction sur le nombre de trains de pneus. Alors nous ne sortons même pas en piste. C’est débile," commente Hamilton.

"Pourquoi nous ne roulons pas ? Parce que nous aurions peut-être besoin de pneus pour les qualifications et la course. Ce serait quand même bien d’assouplir les règles afin de pouvoir rouler pour le public présent. C’est la chose la plus importante."

"Ces gens sont là à attendre, toute une séance, sous la pluie. Ils veulent voir des voitures en piste. Ils ont vu trois ou quatre voitures. C’est injuste."

"C’est sûr, les équipes ne veulent pas non plus que nous prenions trop de risques mais, avec plus de trains de pneus, nous pourrions rouler davantage. C’est en tout cas ce que je pense. C’est une règle stupide, très stupide. Je pense que nous volons le public. Il devrait demander à être remboursé !"