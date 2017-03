James Allison effectuait sa rentrée hier chez Mercedes, à la place de Paddy Lowe.

Le nouveau directeur technique de l’équipe allemande était présent dans le paddock mais ne s’est pas exprimé face aux médias pour le moment.

Nextgen-Auto.com a tout de même questionné Lewis Hamilton au sujet de cette nouvelle arrivée.

Il commence par relativiser la perte de Lowe.

"Paddy n’a rien conçu de cette voiture directement. Mais j’ai travaillé avec lui pendant beaucoup, beaucoup d’années, et j’ai eu de grands moments avec lui, presque toutes mes victoires ont été avec lui, pour être honnête."

Lowe devrait rejoindre Williams.

"C´est toujours bon pour une personne d´être capable de partir et de faire quelque chose de nouveau. Je lui souhaite le meilleur dans ce qu´il finira par faire," ajoute Hamilton, sans mentionner le nom de Williams, l’équipe qui accueillera son ancien directeur technique.

Quant à Allison, Hamilton reste sur la réserve pour l’instant. Il préfère parler de Mercedes en tant qu’unité à part entière.

"J’ai seulement lu ce que James a accompli et j’espère qu’il va bien s’intègrer. J’ai hâte de voir ce qu’il va nous apporter. Mais l’accent n’est pas porté sur une seule et même personne. Il y a beaucoup de personnes derrière, à l’usine, chaque personne conçoit une partie spécifique de la voiture et elles travaillent ensemble en tant qu’équipe."

"Lorsque nous disons que nous sommes la meilleure équipe, ce n’est pas juste les gars dans le garage qui travaillent mieux que quiconque, ce sont aussi les gars à l’usine qui sont si assidus à leur travail, qui travaillent et communiquent au mieux les uns avec les autres, comme je ne l’avais jamais vu auparavant."

"Je ne peux m’imaginer que quelqu’un puisse battre cela, nous avons une sorte de front qui avance à l’unisson. C’est génial à voir."