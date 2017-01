Lors de son interview pour l’émission Quotidien de TMC, Lewis Hamilton a aussi évoqué sa couleur de peau.

Il est en effet l’un des rares pilotes noirs à avoir percé au plus haut niveau du sport automobile.

Premier pilote noir de l’histoire de la F1, Hamilton espère surtout qu’il ne sera pas le dernier :

"Je n’ai jamais croisé un autre pilote noir depuis le début de ma carrière. Ce sport a toujours été dominé par les blancs, et justement, dans ma famille on est fiers d’avoir accompli ça."

"Mais il y a plein de jeunes pilotes noirs ou asiatiques qui viennent me voir et me disent qu’ils veulent faire comme moi. C’est peut-être ma plus grande fierté, être un modèle pour ces jeunes."