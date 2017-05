Lewis Hamilton pense que Ferrari et Mercedes sont à égalité en termes d’évolutions après le premier "round", à Barcelone, lorsque les équipes ont apporté leurs premières nouveautés importantes.

Sur le plan visuel, les évolutions de la W08 semblaient plus spectaculaires, mais, comme souvent en Formule 1, ce n’est pas forcément le look qui compte.

"C’est vrai que sur le plan du look, ça semble pas mal. Mais du côté des résultats en piste, les pièces ont été aussi performantes que prévu. Elles font le travail, elles fonctionnent sur la voiture," explique Hamilton.

"Ferrari a aussi fait évoluer sa voiture lors de la course précédente et pas uniquement en Espagne," remarque-t-il. "Disons que nous avons apporté plus de choses d’un coup. Au final, nous sommes à égalité, je pense que nos deux équipes ont progressé de la même façon."

Le triple champion du monde note toutefois que Barcelone a peut-être été un tournant.

"Nous étions moins rapide que Ferrari à Barcelone cet hiver. Et là nous avons été un peu plus rapide. Mais vraiment, juste un peu. Et même s’il ne s’agit que de 50 millièmes, cela suffit pour être devant en qualifications. Et cela nous a bien aidé en rythme de course surtout. Avant, je pense que nous n’avions pas vraiment le rythme en course pour contrer Sebastian (Vettel). Dimanche dernier, nous avons prouvé le contraire. Là, il y a eu un vrai progrès."

Qu’en pense Vettel de son côté ?

"Nous n’avons pas été franchement battus par Mercedes. Nous avions une voiture très rapide, très similaire. C’était très proche sur certaines séquences de course. Parfois nous étions plus rapides, parfois c’était Mercedes."