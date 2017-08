Sebastian Vettel et Lewis Hamilton sont maintenant tous les deux plus proches de leur fin de carrière en Formule 1 que de leur début.

Et la prolongation de contrat de trois ans qu’a signé l’Allemand avec Ferrari signifie probablement que le Britannique ne pourra pas finir sa carrière en rouge.

C’est ce qu’il a reconnu à Spa, après avoir pourtant indiqué quelques jours auparavant qu’il ne se voyait pas piloter pour une autre équipe que Mercedes.

"Ferrari c’est définitivement un rêve pour tous les pilotes, y compris moi," confie Hamilton.

"Est-ce que j’y serai un jour ou pas... je pense définitivement que non, en tout cas pas dans les 4 prochaines années, ou trois prochaines."

Hamilton avait en effet révélé que Sebastian Vettel "ne souhaite pas m’avoir comme équipier. C’est pour cela qu’il ne viendra pas chez Mercedes tant que j’y serai. Ce qu’il réussit à faire avec son équipe, chez Ferrari, il ne peut pas le reproduire chez nous."

D’après les rumeurs Sebastian Vettel n’a, cette fois, plus de clause lui permettant d’empêcher un pilote de venir chez Ferrari. Le précédent contrat le protégeait ainsi d’un retour de Fernando Alonso.

Alors Hamilton serait-il prêt à signer chez Ferrari aux côtés de Vettel ? Il esquive...

"Ferrari a toujours été très loyale avec les pilotes qu’elle a. Pour tous les pilotes, et particulièrement ceux qui ne sont pas dans une Mercedes et une Ferrari, il y aura une place à prendre en 2019 chez eux parce que Kimi ne va pas continuer indéfiniment. Je suis certain qu’il va y avoir beaucoup de candidats pour cette place."