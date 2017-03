4e et 5e chronos aujourd’hui, les Mercedes n’ont pas particulièrement brillé sur la feuille des tempss aujourd’hui. Faut-il s’inquiéter pour les Flèches d’Argent, alors que Kimi Raikkonen est largement descendu sous la minute 19 et a impressionné les observateurs ? Il semblerait que non.

En effet, comme l’a révélé Lewis Hamilton, Mercedes n’a pas recherché la performance ce vendredi, en roulant avec beaucoup d’essence pour préparer la course plus que la qualification.

"Chaque année, lors des essais, l’objectif n’est pas nécessairement d’aller aussi vite que vous le pouvez. Il s’agit de découvrir ce que vous avez dans la voiture. Aujourd’hui, le temps que vous voyez est celui que nous pouvions faire. Je n’ai pas senti, sur la piste, que j’aurais pu aller plus vite. Mais bien sûr, il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu pour améliorer les temps, comme les charges d’essence, les modes moteur, ce genre de choses".

Mercedes a donc gardé des cartouches en réserve aujourd’hui... Mais dans le même temps, alors que Ferrari a frappé fort, le triple champion du monde anglais accuse la Scuderia de cacher son jeu, de bluffer... ce dont il semble à présent s’étonner !

"Est-ce que j’ai dit ça ? Je n’ai pas dû réaliser. Ce qui est formidable, c’est que personne ne le sait. Les choses se présentent très bien pour Ferrari, bien sûr, et je ne pense pas que ce soit du bluff. Je pense que c’est vrai, ils ont fait un travail formidable."

"Ils ont fait un travail fantastique et je pense qu’il y a plus à attendre d’eux. Leur rythme était spectaculaire. Les autres ont l’air très rapides et il semble que nous allons devoir livrer une bonne bataille."

Lewis Hamilton n’oublie pas pour autant ses concurrents autrichiens...

"Je ne sais pas si Red Bull a amené leur package amélioré ici, mais normalement, ils l’amèneront pour la première course. Je m’attends à ce que nous ayions une bataille vraiment sérieuse avec ces deux équipes."