Une chose a changé cette année pour Lewis Hamilton : il n’a pas eu à se battre en interne, face à son équipier, pour le titre mondial.

Même si Valtteri Bottas a eu ses chances et a été traité à égalité, la véritable opposition est venue de Ferrari et Sebastian Vettel.

Le Britannique admet qu’il apprécie cette nouvelle ambiance chez Mercedes... sans Nico Rosberg.

"La retraite de Nico ne m’a pas rendu les choses plus faciles directement, il faut toujours faire le même travail derrière le volant ou avec l’équipe. Mais le fait qu’il ne soit plus là a vraiment permis d’assainir l’ambiance chez Mercedes. C’est bien plus sympa pour travailler maintenant," lance Hamilton.

"Quand vous enlevez un élément négatif pour le remplacer par un positif (Bottas), c’est comme en électricité : si un fusible saute, plus rien ne marche derrière. Quand le fusible est remplacé, tout fonctionne à nouveau."

Ce manque de compétition en interne n’a-t-il pas mis Hamilton en situation de confort ?

"Non, parce que je continue à me pousser à de nouvelles limites. Il pourrait revenir, je serais toujours au top niveau et il le sait."

"Avec Nico, c’était comme une relation malsaine. Elle persiste parce qu’on aime l’autre personne. Mais c’est seulement quand la relation s’arrête pour en commencer une autre qu’on réalise que ce n’était pas bon de continuer."

"Maintenant, l’équipe avance de manière positive. L’ouragan qui soufflait dans notre équipe souffle maintenant vers Ferrari."

Nico Rosberg appréciera certainement à sa juste valeur ces nouvelles déclarations cinglantes à son endroit...