Lewis Hamilton a pris hier à Michael Schumacher l’un de ses trois principaux records, celui des poles en Formule 1.

Le septuple champion du monde domine encore largement le Britannique pour le nombre de victoires et de meilleurs tours en course. Hamilton est cependant ravi et estime que battre un des records de Schumacher est "la preuve que les rêves peuvent se réaliser".

"Cela va me prendre du temps pour réaliser. J’aurais souhaité avoir plus de mots pour décrire la sensation que procure le fait d’avoir 69 poles, le fait de battre Michael. J’aurais aimé trouvé des mots forts pour ça mais c’est juste fou en fait. Je suis très fier," confie le pilote Mercedes.

"Quand j’ai grandi, quand je suivais la F1, j’admirais les plus grands de ce sport. Il y avait Senna bien sûr mais aussi Michael. Je rêvais de ce qu’il réussissait à faire. Et nous sommes la preuve que les rêves peuvent se réaliser."

Ce record de poles a tenu pendant 11 ans.

"C’est un honneur et un privilège que d’être en F1. Je n’aurais pas pu imaginer un jour prendre éventuellement ce record. Mais j’ai toujours cru en mes capacités, constamment. J’ai du mal à imaginer que cela fait 11 ans déjà."

"Je pense que c’est aussi un signal fort pour les jeunes qui nous regardent aujourd’hui, les jeunes qui, comme moi, pensaient que ces records ne pourraient jamais être battus. Il faut croire en ses rêves."