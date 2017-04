Récemment, Chase Carey, le successeur de Bernie Ecclestone aux commandes de la Formule 1, a déclaré que le projet d’une course à New-York est redevenu une « priorité. »

Liberty souhaite en effet relancer le projet abandonné il y a maintenant 3 ans dans le New Jersey. Ce qui semble manifestement beaucoup plaire à Lewis Hamilton.

« Courir à New-York, ce serait vraiment cool » se réjouit le triple champion du monde en Russie.

« Nous avons définitivement besoin de deux Grands Prix aux Etats-Unis. Ҫa serait incroyable – New York est une ville fantastique. »

Le Britannique connaît bien les Etats-Unis et il y passe beaucoup de son temps libre. Ainsi, il fait part de son avis, en tant que pilote amoureux du Nouveau Monde.

« New York en toile de fond, ce serait génial pour le Grand Prix. Bien qu’il s’agit d’une course de nuit, je pense que ce serait bien même durant le jour, ou le soir étant donné que les couchers de soleil sont stupéfiants et, avec New York en arrière-plan, ce serait tellement cool. »