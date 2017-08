Lewis Hamilton accueille cette pause estivale avec bonheur.

Selon le pilote Mercedes, lui comme toute son équipe ont besoin de recharger leurs batteries avant la 2e partie de saison, qui commencera à Spa-Francorchamps, à la fin du mois d’août.

Le Britannique abordera cette dernière phase du championnat avec 14 points de retard sur Sebastian Vettel, après 11 courses disputées sur les 20.

"Je pense vraiment que cette pause arrive à un bon moment," dit-il à propos de cette coupure de 4 semaines entre la Hongrie et la Belgique.

"Ces 10 premières courses ont été vraiment difficiles. Physiquement, mentalement et émotionnellement pour tout le monde, dans l’équipe."

"Je ne parle qu’en mon nom mais ça a été une saison difficile jusqu’à maintenant. La pause va être bénéfique à tout le mode, pour passer du temps en famille ou quoi que ce soit d’autre. Que tout le monde reviennent en grande forme et parfaitement reposé."

"Je crois vraiment que nous avons la capacité de gagner ce championnat mais il faudra que tout le monde se donne à 100% dans ses efforts pour le prendre à Ferrari. J’encourage donc tous les membres de mon équipe à revenir le plus fort possible, et même plus fort encore."

Hamilton a fait un beau geste sportif dimanche en rendant, comme promis, sa place à Valtteri Bottas, n’ayant pu faire craquer les Ferrari en tête de course.

"Je ne pense pas que je retrouverai ces 3 points. Ce qui est fait est fait. Nous nous sommes beaucoup partagés les points avec Valtteri jusqu’à ce stade du championnat, je pense que Ferrari l’a beaucoup moins fait (entre Vettel et Raikkonen). Maintenant nous espérons ne plus leur en donner trop lors de la fin de cette saison."

"Maintenant nous abordons des circuits plus longs et rapides, comme Spa. Ce sera un peu plus comme Silverstone, où nous étions devant Ferrari. Nous verrons bien," conclut-il.