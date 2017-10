Lewis Hamilton n’était pas le plus rapide, loin de là, à Sepang, mais le pilote anglais a fait tout de même une bonne affaire en championnat en terminant 2e. Il compte désormais 34 points d’avance sur Sebastian Vettel.

De quoi être heureux ce soir ? Pas vraiment ! Lewis Hamilton est inquiet au sujet de la compétitivité de sa monoplace…

« Etant donné que Vettel est parti dernier, ce n’est pas vraiment formidable pour être honnête. Nous aurions dû gagner aujourd’hui mais nous n’avions pas le rythme. Nous savions que nous n’avions pas la voiture la plus rapide en arrivant sur ce circuit. Nos données ont montré que Ferrari était 8 dixièmes plus rapide que nous, et Red Bull aussi, de 5 ou 6 dixièmes. »

Lewis Hamilton est aussi revenu sur le dépassement de Max Verstappen – le moment où le Néerlandais a fait la différence, avec professionnalisme.

« Je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose s’agissant du dépassement. J’ai vraiment dû prendre une décision quand Max se rapprochait. Je devais choisir de ne pas l’affronter ou de le laisser me percuter, parce que vous savez qu’il donne tout ce qu’il a, alors que j’avais tout à perdre. Je lui ai un peu facilité ce dépassement… »

La performance des Flèches d’Argent est désormais un motif d’inquiétude sérieux pour le triple champion du monde.

« A la fin du second relais je commençais à être un peu mieux, mais la voiture avait toujours de gros problèmes dans certains virages et je pense que Max gérait juste son rythme. Je ne pense pas que nous avions le rythme. »

« Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Mais il n’y a rien que nous puissions faire, c’est ainsi qu’est la voiture. Les gens ont dit toute l’année que nous avions la meilleure voiture. C’est un fait : lors de certaines courses, la voiture s’est révélée être la meilleure mais dans l’ensemble, globalement, je pense qu’il est prouvé que nous n’avons pas la meilleure voiture. »

« Nous avons fait un travail exceptionnel avec ce que nous avons. Il y a vraiment de gros problèmes que je ne peux vraiment vous expliquer, mais nous devons vraiment nous assurer de les rectifier pour les prochaines années, si nous voulons nous battre contre Ferrari et Red Bull, quand ils auront élevé leur niveau de jeu. »

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer pour les prochaines courses, si elles seront bonnes pour nous. Mais nous ferons tout notre possible pour rester devant. »