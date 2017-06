Dix ans après sa première victoire en Formule 1, au Canada déjà, Lewis Hamilton a remis ça, avec la manière dimanche dernier.

Plus que son nouveau succès en Grand Prix, c’est sa 65e pole qui aura le plus retenu l’attention. Non seulement il a égalé son idole, Ayrton Senna, mais il a sorti deux tours d’anthologie lors des qualifications du samedi. Au point de devancer de 3 dixième Sebastian Vettel... et bien plus son équipier, Valtteri Bottas.

Lorsqu’on lui demande si ce week-end est l’un de ses plus mémorables, voire le plus mémorable, de sa carrière en Formule 1, il répond :

"Je pense que c’est toujours difficile de dire quel est le meilleur. J’ai eu beaucoup de chance. Le sport automobile m’a donné beaucoup d’excellents souvenirs, depuis le premiers jours, quand j’avais 8 ans, jusqu’à maintenant. Et je suis en Formule 1 depuis l’âge de 22 ans, il y a eu tant de supers week-ends. Alors je ne souhaite pas dire si l’un a été plus spécial qu’un autre."

Hamilton classe de toute façon ses victoires canadiennes "parmi les meilleures".

"Et une en particulier, ma première, à Montréal. C’était aussi ma première en Formule 1. Et mon père était là. Je ne pouvais pas y croire, nous étions là tous les deux. Il y aussi mon premier podium qui compte, mon premier championnat. Tant de bons souvenirs..."

"En fait, à chaque week-end, vous voulez faire mieux encore. Vous voulez être plus solide, plus complet. Après cette victoire dimanche, je me sens plus âgé, plus expérimenté, plus équilibré, plus complet. En termes de performance, alors oui c’est l’un de mes meilleurs week-ends."