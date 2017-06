Pour lui, le rêve est devenu réalité. Lewis Hamilton, qui a signé le meilleur temps hier au Canada, a égalé le nombre de poles signé par Ayrton Senna, son idole d’enfance. En conférence de presse, après sa remarquable performance, l’Anglais en a dit plus sur son émotion au moment de rejoindre, dans les statistiques, un autre triple champion du monde…

« Enfant, j’arrivais à la maison et je me disais que si j’avais la chance de courir en F1, j’aimerais égaler Ayrton. Le fait que je l’ai maintenant rejoint au nombre de poles… je ne peux juste pas le croire, honnêtement. »

« Je me rappelle quand je revenais chez moi après l’école, je regardais des cassettes de Senna, donc c’est vraiment étrange de penser que maintenant je suis ici et que j’ai tant de poles. »

« C’est la saison la plus difficile de ma carrière, je cours contre deux pilotes formidables (Vettel et Bottas, à ses côtés), et Kimi Räikkönen. Nous sommes si proches, cela nous pousse tous à nos limites. Nous devons être parfaits. Bien sûr, nous ne le pouvons pas toujours mais aujourd’hui je m’en suis approché autant que je l’ai pu. »

« Je vis dans un appartement à Monaco donc je n’ai pas beaucoup d’espace pour les trophées mais j’aurai vraiment de l’espace pour ce casque. Peut-être qu’il sera posé sur la table au centre de mon salon, pour que ce soit la première chose que vous voyiez en rentrant. »

Lewis Hamilton a de surcroît obtenu sa pole après un tour de haute volée sur un de ses circuits fétiches. Pourtant, il ne semblait pas très à l’aise vendredi dans sa monoplace…

« Je suis heureux des tours que j’ai faits. La voiture était difficile vendredi matin. Je sentais déjà que j’étais à la limite donc nous avons réfléchi pour voir si nous pouvions en tirer plus de jus. Et c’est ce que nous avons fait. »

« J’ai envoyé un message aux gars samedi matin, en disant que nous devrions tous être au point. Nous avons besoin de chaque millième. Et ce fut le cas. »

« Peu à peu, durant mon tour rapide, je pouvais voir l’écart se creuser et j’étais excité. J’ai complètement oublié que je courais pour ma 65e pole, je me concentrais seulement sur l’instant. »

« Je veux simplement adresser un grand merci. A ma famille, et j’espère qu’ils m’ont regardé. Je veux remercier toute ma famille. Je suis ici sur la piste. Mais tout ce qu’ils ont fait en coulisses… c’est plus que vous pouvez l’imaginer. »