Lewis Hamilton a gagné le Grand Prix des Etats-Unis, cela a permis, sans surprise à son équipe, Mercedes de gagner un 4e titre constructeur consécutif.

C’est une première pour une équipe après un tel changement de règlement. Quant au titre pilotes, Hamilton s’est encore rapproché de son but mais il devra attendre le Mexique pour faire la fête pour lui-même.

"Je me sens super bien. J’adore cette piste, encore une victoire pour moi ici, je pense que c’est maintenant mon circuit favori," lance Hamilton sur le podium, après avoir remporté son 5e GP (en 6 éditions) à Austin.

"Evidemment je félicite vivement mon équipe. Elle a travaillé si dur pour ce titre. Ici et à l’usine. Tous les hommes et les femmes chez nous ont fait de Mercedes la meilleure équipe cette année encore. Il y a de quoi rester humble devant une telle performance."

Hamilton n’est pas déçu d’attendre pour son titre.

"Cette année a été incroyable. Je ne m’attendais pas à avoir le rythme de Seb en course, après avoir perdu ma 1ère place au départ. Mais la voiture a été fantastique. Il me reste trois courses, trois courses à gagner, trois courses pour le titre. On va le faire !"

Hamilton n’a plus qu’à finir au moins une fois 5e lors des trois dernières courses pour être titré.