Lewis Hamilton n’a pas manqué de taclé Nico Rosberg lors du dernier Grand Prix, à Austin, estimant que l’Allemand apportait une mauvaise ambiance au sein de Mercedes.

Le Britannique n’était donc pas triste de voir le champion 2016 s’en aller, d’autant plus que le pilote qui l’a remplacé, Valtteri Bottas, est doté de "qualités humaines exceptionnelles" selon lui.

"Oui, Valtteri est un être humain exceptionnel. Vous pouvez voir qu’il a beaucoup en commun avec son père, un homme charmant, très poli, qui dit toujours bonjour. Valtteri veut gagner au mérite et grâce à son travail," explique Hamilton.

"Il n’y a pas eu un seul moment où il a tenté de me cacher des choses. Dans les faits, c’est même très rare qu’il ait à me demander quelque chose ou le contraire. On s’échange naturellement des informations. Par exemple, avant le départ à Austin, je lui ai dit que j’avais fait telle chose sur la voiture et il a fait la même chose."

Hamilton reconnait que sa saison a été plus facile, grâce au fait que le Finlandais devait prendre ses marques chez Mercedes.

"Valtteri en veut naturellement plus et il en aura plus. Ce n’est pas une voiture facile à piloter, il n’a pas eu son mot à dire lors de la conception. Arriver dans une nouvelle équipes, avec une autre voiture, une autre philosophie, c’est toujours difficile face à un pilote établi. Mais il peut compter sur ses forces et sur le fait que je travaille avec lui."

"Cela ne me dérange pas qu’il gagne quelques courses, bien entendu je ne veux pas qu’il les gagne toutes. Mais je souhaite qu’il puisse me pousser."

"Il l’a fait notamment au début de l’année. Mais j’ai été capable de trouver des petites astuces avec la voiture pour la porter à un autre niveau ensuite. Valtteri travaille dur pour y arriver aussi."