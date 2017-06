Valtteri Bottas a assuré les 18 points de la 2e place dimanche au Canada. S’il ne peut encore égaler les performances de Lewis Hamilton ou de Sebastian Vettel cette saison, le pilote finlandais est un coéquipier solide qui permet à Mercedes d’être en tête au classement des constructeurs.

Surtout, les relations au sein de Mercedes se sont apaisées depuis le départ de Nico Rosberg. La rivalité naturelle entre coéquipiers ne cède plus à la jalousie et aux rancœurs.

L’entente avec Bottas se passe excellemment pour Lewis Hamilton, qui n’hésite pas à adresser une remontrance à Nico Rosberg au passage.

« Oui, avec Valtteri, c’est différent. Signer un doublé avec lui, je sens que c’est mieux que signer un doublé avec Nico. »

« Valtteri me soutient beaucoup. C’est à un niveau de professionnalisme complètement différent. En tant qu’équipe, nous sommes plus unis que jamais. Et quand nous serons dans la situation inverse [quand Hamilton sera derrière Bottas], je l’aiderai et je le soutiendrai. »

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, confirme que l’ambiance a changé du tout au tout dans l’écurie allemande.

« Vous n’avez qu’à voir comment ils interagissent tous les deux sur le podium. Avec Lewis et Nico, c’était totalement différent. »