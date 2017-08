Lewis Hamilton semble avoir une autre approche cette saison dans sa quête pour le titre mondial, plus calme et plus réfléchie.

Le Britannique n’a effectivement pas de lutte en interne, pour le moment avec Valtteri Bottas, son nouvel équipier. Il rend hommage au Finlandais, qu’il semble apprécier plus que Nico Rosberg ces dernières années.

"L’harmonie est effectivement bonne. Je n’ai rien changé à mon comportement. Valtteri est nouveau au sein du team, il apporte beaucoup de côtés positifs chez nous," concède le triple champion du monde au micro de la RTBF.

Hamilton a ainsi rendu le podium à Bottas en Hongrie, un geste qui pourrait lui coûter le championnat.

"Je ne pense pas, non. Mon but, c’est de remporter le championnat de la bonne façon. C’est simplement la manière dont j’ai été élevé. Dans le passé, certains pilotes ont gagné par d’autres moyens et, même s’ils ont toujours leur palmarès, ils savent au fond d’eux qu’ils ne l’ont peut-être pas obtenu correctement."

Il rappelle l’importance que le travail a eu dans sa carrière, puisqu’il n’a pas été aidé financièrement.

"J’ai grandi dans le canapé de mon père, je venais vraiment de nulle part. Je suis maintenant en F1 avec un certain succès. C’est bien sûr une longue route mais il faut sauter sur les opportunités. Si je ne donnais pas le maximum, j’aurais l’impression de manquer de respect envers le travail fourni par ma famille."