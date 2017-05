Lewis Hamilton admet qu’il a beaucoup de choses à régler avec son équipe avant le prochain Grand Prix, concernant le comportement de sa voiture à Monaco.

Les analyses à l’usine cette semaine vont être très importantes parce que le mystère demeure entier pour le Britannique.

"Ce week-end à Monaco a été mauvais. J’ai 25 points de retard maintenant sur Sebastian et, même si la saison est encore longue, cela commence à faire un paquet de points en sa faveur. Comme une victoire. Evidemment j’y crois encore et je vais me battre lors des 14 courses qui restent," déclare Hamilton.

"Le problème, c’est qu’en ce moment la voiture est capricieuse. C’est même la voiture au comportement le plus étrange depuis 2013, depuis que je suis avec l’équipe. Nous ne sommes pas proches de tout comprendre mais nous avons progressé. Il faut maintenant faire un meilleur travail. Je serai à l’usine cette semaine avec les ingénieurs."

Hamilton admet qu’il est perdu quand il voit qu’une voiture a fonctionné (celle de Bottas) mais pas l’autre, alors que les réglages étaient identiques ou presque.

"Oui c’est difficile à comprendre. Il y a donc tant de valeurs à passer en revue pour essayer de trouver les explications. Les ingénieurs de piste ne s’y attendaient pas. Ils ont corrigé des choses sur ma voiture, et ce scénario inattendu est arrivé : pour Valtteri c’était OK, mais pas pour moi."

Le triple champion du monde sait qu’il doit redresser la barre... et vite.

"Nous ne pouvons plus être dans cette position, nous ne pouvons plus nous permettre une course comme Monaco sinon nous serons trop derrière. La prochaine, à Montréal, m’a souvent réussi dans le passé et j’aimerai que ça continue. Nous allons travailler très, très dur ces deux prochaines semaines pour comprendre et faire en sorte d’être devant les Ferrari. Ferrari a la voiture la plus forte sur ce début d’année, d’un peu."