Lewis Hamilton est déjà prêt à remettre son titre mondial en jeu en 2018, pour sa dernière année de collaboration avec Mercedes... en attendant une très probable prolongation de contrat le mois prochain ou cet hiver.

Et pour la saison à venir, il pense déjà à un pilote à battre, le pilote en forme de cette fin de saison : Max Verstappen, vainqueur en Malaisie et au Mexique, à la régulière, avec sa Red Bull Renault.

Le jeune pilote de 20 ans ne cesse d’impressionner, y compris le nouveau quadruple champion du monde de la F1.

"Je veux encore être meilleur en 2018 et, pour ça, je m’attends à une plus grosse bagarre encore avec Red Bull et Ferrari. La Formule 1 ne dort jamais, elle ne s’arrête pas : il y a toujours un pilote qui veut prendre ma place."

"Et je pense que le prochain à la vouloir, c’est Max. Je vais devoir hausser mon niveau de jeu pour le contrer l’an prochain, je le sens déjà. Je veux rester devant lui, ça me motive. Voilà, j’ai déjà ma motivation pour 2018 !"

Hamilton a reconnu que Verstappen était "un pilote exceptionnel" après sa victoire, très facile, sur le circuit des frères Rodriguez à Mexico.

"C’est certain : avec Max, la Formule 1 détient un potentiel champion du monde, qui ne cesse de devenir plus fort avec le temps qui passe. Il a beaucoup de talent naturel, encore beaucoup de chemin à faire. Mais ses victoires, son expérience, s’ajoutent déjà à son grand potentiel."

"J’ai déjà hâte de me battre contre lui en 2018."