Lewis Hamilton a tenu à saluer son équipier, Valtteri Bottas, qui a joué un rôle non négligeable dans sa victoire d’hier à Barcelone.

Le Finlandais, qui partait sur une stratégie à un arrêt après la collision au départ, a résisté autant que possible à Sebastian Vettel, ce qui a fait perdre un temps précieux à l’Allemand. Au plus grand bénéfice du triple champion du monde.

"C’est bien d’avoir une bataille, un combat, avec une autre équipe comme Ferrari. Et c’est tant mieux parce qu’il n’y a pas de tension dans notre équipe," explique Hamilton.

"Lors de la dernière course, quand Valtteri a gagne (en Russie), je ne pouvais pas être plus heureux. Nulle part, au fond de moi, je me suis dit ’Zut c’est lui qui a gagné’. Non j’étais vraiment heureux pour lui, il avait fait un super travail."

"C’est rare quand deux équipiers peuvent ressentir ça," ajoute le pilote Mercedes. "Valtteri a joué un très grand rôle encore en tant qu’équipier à Barcelone, il a lutté contre Vettel et Ferrari. C’est super, je sens qu’on est vraiment une équipe."

"C’est pour ça que je suis aussi très déçu qu’il a dû abandonner à cause d’un problème mécanique. Il a joué un rôle important dans cette course, toute l’équipe a joué son rôle pour réussir à prendre la victoire à Ferrari. Cela reste l’objectif ultime de l’équipe, peu importe qui y a parvient."