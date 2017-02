Pour ceux qui espèrent voir un jour Lewis Hamilton consultant pour la télévision anglaise ou membre d’une équipe de Formule 1 après avoir raccroché son casque, la déception sera grande.

Le triple champion du monde a clairement fait savoir qu’il ne trainerait pas dans les paddocks une fois qu’il aura décidé de prendre sa retraite de la catégorie reine.

"Je n’ai aucune envie de rester dans les parages une fois que j’en aurai terminé," lance le pilote Mercedes.

"Il y a beaucoup de pilotes qui semblent vouloir s’accrocher au paddock et reste dans le coin. Je pense que c’est ce qu’il y a de plus facile à faire parce que c’est ce qu’ils ont connu toute leur vie."

"Mais je ne pense pas que ce soit particulièrement tentant comme défi. Je partirai et je ferai autre chose. Et vous ne me verrez probablement pas du tout. Je ferai autre chose, du bon ou du moins bon, et je m’y consacrerai pleinement."

"Il y a d’autres défis et je travaille déjà dessus," ajoute-t-il, en référence à la musique et à ses autres loisirs. "La course ce n’est pas tout. Il y a d’autres grandes choses que je sais pouvoir faire. Mais quand j’en aurai fini avec la F1, ce sera vraiment fini."

Et après la Formule 1, Hamilton souhaite qu’on se souvienne de lui "comme un battant, quelqu’un qui se donnait toujours à fond et allait chercher au plus profond de lui les ressources nécessaires pour gagner. C’est comme cela que je souhaite qu’on se souvienne de moi."