Lewis Hamilton est sorti d’une qualification très pluvieuse à Monza, qui a duré près de 4 heures avec de nombreux reports avec une 69e pole position, le nouveau record !

"69 poles... Je n’y crois pas. Devant Lance Stroll ? Non..." commente le Britannique.

"C’est génial de faire ça ici, sur les terres de Ferrari, mais il y a tout de même un grand soutient pour nous. Le faire sur ce circuit historique, je crois que je vais manger des pâtes pour fêter ça ce soir !"

"Quand j’ai passé la ligne, je ne savais pas où je serais, si j’avais fait un bon tour. Mais il semblait bon. 69, je n’y crois pas !"

Hamilton s’élancera bien devant Lance Stroll, la surprise de cette séance avec Esteban Ocon, puisque les deux Red Bull, qui ont signé les 2e et 3e temps partiront en fond de grille à cause de leurs pénalités.

"C’était très amusant," indique Lance Stroll. "La voiture était bonne, j’ai juste pris du plaisir. Je n’avais jamais conduit une Formule 1 sous la pluie, alors j’ai juste essayé ! J’espère que nous pourrons avoir une bonne course demain."

"J’ai passé un bon moment. Après quelques week-ends difficiles pour nous, ça s’est bien passé aujourd’hui."

La grande déception était pour Sebastian Vettel, qui n’avait pas le rythme des meilleurs en Q3. 8e temps, il partira 6e, derrière son équipier.

"Je ne sais pas quel était le problème. Je suis surpris de la performance des autres, je ne pouvais pas aller aussi vite. Il y a des petites choses à revoir. Quelque chose n’a pas fonctionné dans ces conditions."

"Nous avons toujours une bonne voiture pour le sec donc je n’ai pas peur pour demain. On peut dépasser ici et rattraper assez vite la tête de la course."