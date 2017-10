La Formule 1 a le don de nous livrer des scénarios improbables et ce fut encore le cas au Mexique avec l’accrochage au départ entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.

Les deux pilotes, relégués en fin de peloton, ont été obligés de remonter. Mais ça n’a pas été suffisant pour Vettel, 4e, qui laisse donc Hamilton signer un 4e titre mondial... en finissant 9e.

"Quatre titres, c’est incroyable. Ca ne parait pas réel. Ce n’est évidemment pas la course dont je rêvais pour obtenir le titre mais j’ai prouvé en piste que je n’ai rien lâché. Je n’ai pas abandonné et j’ai poussé jusqu’à la fin pour remonter le plus haut possible," explique Hamilton à l’arrivée.

"J’ai vraiment fait le maximum. J’ai pris un bon départ mais, après, je ne sais pas trop ce qui s’est passé au virage 3. J’ai pourtant laissé à Seb assez d’espace mais il m’a touché."

"J’ai entamé la meilleure remontée possible ensuite... Alors aujourd’hui, un grand merci à ma famille et à mon équipe. Mercedes a été incroyable depuis 5 ans et je suis très fier de faire partie de ce team."

Valtteri Bottas, 2e de la course, ajoute : "Je ne pouvais rien faire contre Max, les Red Bull étaient trop rapides pour nous aujourd’hui."

"Mais je tiens à féliciter Lewis et bravo à notre équipe pour l’obtention des deux titres. Ce n’est pas encore fini pour moi, je compte toujours aller chercher la 2e place de Seb au championnat. On s’en rapproche !"

"Je suis très heureux de finir sur le podium aujourd’hui. J’espère encore mieux au Brésil maintenant."