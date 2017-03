Charlie Whiting, le directeur de course de la FIA, a révélé à Melbourne qu’une décision sera prise à la fin du mois d’avril concernant l’introduction, ou non, d’un système de protection de la tête des pilotes à partir de la saison 2018.

Le Halo, le système qui a été le plus développé, devait initialement être introduit sur les Formule 1 en 2017. Mais le système n’est toujours pas convaincant selon les équipes et les pilotes et il a été repoussé d’une année.

"Nous prendrons une décision à la fin avril à ce sujet," explique Whiting.

Le directeur de course de la FIA a également indiqué qu’il n’y avait pas de test supplémentaire du Halo prévu lors des essais libres en 2017.