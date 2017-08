L’ancien pilote de Formule 1, Mika Häkkinen, gère les intérêts de quelques pilotes dont ceux de Valtteri Bottas.

Le double champion du monde continue donc à suivre attentivement ce qu’il se passe en catégorie reine. Le Finlandais, qui a disputé pas moins de 161 Grands Prix, a observé de nombreuses choses intéressantes durant la course en Hongrie même s’il n’a pas été très surpris par le geste de son poulain.

"C’était évident pour moi que Valtteri allait tout de suite laisser passer Lewis, lorsque l’équipe l’en a prié, afin de laisser une chance à Hamilton de pourchasser les Ferrari. Bien sûr, Valtteri souhaite lui-même gagner des courses, mais il est assez intelligent pour savoir que le travail d’équipe paie. Il aurait pu aisément garder Hamilton derrière lui en Hongrie. Mais il a senti que Lewis pouvait rouler plus vite et il l’a laissé passer."

Häkkinen a apprécié ce qui s’est ensuite produit en fin de course entre les deux Mercedes.

"Lorsque Lewis a rendu sa place à Valtteri, j’ai pensé que c’est comme cela que des coéquipiers doivent se comporter. Parce que ce n’était pas si facile à faire. À l’arrière, Max Verstappen se rapprochait, et il y avait alors le danger que le Néerlandais s’en mêle. Mais Hamilton et Bottas ont tout fait à la perfection."

Le Finlandais souligne que son compatriote "regarde toujours une saison dans son ensemble".

"Valtteri sait qu’il a encore des chances de gagner le titre et que le championnat dure encore longtemps. Lorsqu’il dispute une course, il voit toujours au delà. Il ne pense pas au prochain virage, mais il songe à ce qui va se passer aux 5 ou aux 10 tours suivants et aussi comment la saison va se dérouler."

Malgré le succès indiscutable de Ferrari lors du dernier Grand Prix, Häkkinen ne se fait guère de souci pour les Flèches d´Argent.

"Après avoir dominé la course en Angleterre, la Hongrie a été une tout autre affaire pour Mercedes. Le Hungaroring convenait plus à Ferrari. Mais sur les pistes rapides, je vois Mercedes devant. Sur les tracés lents, ils ont l’air souvent d’avoir plus de mal à trouver un bon équilibre, et Ferrari peut alors briller. Cela s’annonce mieux pour Mercedes pour la deuxième partie de la saison."

"À Spa-Francorchamps et à Monza, Mercedes va être très forte. Mais Ferrari ne va évidemment pas leur faciliter les choses. Sebastian Vettel travaille très dur pour garder son avance dans la course au titre et Kimi Räikkönen est un coéquipier très fort."

Le Finlandais a toujours un oeil sur McLaren, son ancienne équipe.

"Bien évidemment, j’ai aussi regardé ce qu’ils ont fait. Ils ont livré un résultat solide à Budapest et, avec cela, ils sont partis avec beaucoup d’énergie positive en vacances. Cette écurie sait exactement qu’il n’y a pas de raccourci vers le succès, ils doivent tout simplement continuer de travailler dans le calme. Je suis convaincu que McLaren va tôt ou tard être de nouveau parmi les meilleurs."

Quant au crash qui a eu lieu entre les deux Red Bull, Häkkinen ne jette la pierre à personne.

"En Hongrie, le virage 2 est délicat à passer. La piste descend dans une pente prononcée à cet endroit et c’est facile de bloquer une roue et de glisser ainsi tout droit en direction d’un concurrent. Max a pris le risque et Daniel en a payé le prix. Lorsque deux coéquipiers entrent en collision, il y a alors toujours des répercussions – on ne se dit plus bonjour, il règne un silence désagréable, parfois, on ne se regarde plus droit dans les yeux. Il s’est passé la même chose entre moi et David Coulthard. Mais cela fait partie du jeu, quand deux pilotes prometteurs évoluent et deviennent de grands pilotes. Il te faut alors apprendre de cela et continuer à progresser et devenir un pilote encore plus fort."