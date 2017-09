Au Grand Prix de Monza, un total de 150 places de pénalité, pour changement d’éléments moteur ou de boîte de vitesses, avait été attribué à quasiment la moitié des pilotes du plateau. La grille était ainsi de fond en comble bouleversée par rapport aux chronos des qualifications, provoquant l’incompréhension de certains spectateurs.

Pour le double champion du monde Mika Häkkinen, cet épisode a montré les limites du système actuel, contre lequel il ne mâche pas ses mots.

« C’est ridicule qu’un pilote puisse partir du fond de la grille parce que son moteur a besoin de nouvelles pièces. Je réalise que c’est facile de critiquer ce système, et qu’il est difficile de trouver la bonne alternative. Mais simplement, le pilote n’est pas coupable si l’équipe ou son fournisseur doivent utiliser de nouvelles pièces. »

« Quand je courais en F1, nous avions des pénalités, en particulier si nous étions agressifs en piste, et les commissaires infligeaient la punition requise. Mais c’était normal. Et nous avons toujours ce genre de pénalités pour les pilotes aujourd’hui. En fonction de certaines circonstances, il y avait souvent une sanction financière, simplement pour s’assurer que vous preniez la pénalité au sérieux. »

Le pilote finlandais pense que les équipes et les manufacturiers devraient être sanctionnés, et non les pilotes. Le spectacle en course pour les fans serait ainsi préservé, avec plus d’authenticité.

« Les pénalités pour changements de moteur ou de boîte de vitesses aujourd’hui sont à un tout autre niveau, et elles sont injustes envers les pilotes. Les équipes et les motoristes connaissent les règles quand ils conçoivent et développent les voitures, ou qu’ils les font évoluer. Donc quand ils se trompent, et qu’ils doivent faire des changements, c’est aux équipes et aux motoristes d’être pénalisés, ce n’est pas aux pilotes de l’être. Les pilotes veulent courir et les fans attendent de voir tous leurs héros partir de leur position obtenue en qualifications. »

« Avec le système actuel, si un enfant n’a pas été sage à l’école, on punit toute la famille ! Cela n’a pas beaucoup de sens, et les pénalités rendent la course vraiment difficile à suivre pour les fans. »