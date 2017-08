Mika Häkkinen a révélé ce que lui et Michael Schumacher se sont dits après la célèbre course de Spa-Francorchamps en 2000. Le Finlandais avait battu son rival au prix d’un dépassement exceptionnel mais avant cela, Schumacher lui avait opposé une résistance très sévère, l’envoyant dans l’herbe à 300 km/h.

"C’était naturel que j’aille lui parler après la course" explique le Finlandais. "Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas pousser quelqu’un dans l’herbe à 300 km/h, que c’était une situation de vie ou de mort et qu’il fallait faire preuve de bon sens".

"Il a penché sa tête et m’a demandé ce qu’il avait fait de mal. Il ne m’a pas dit ’désolé, je suis trop agressif’, c’était simplement son style de pilotage".

Häkkinen avoue qu’il n’acceptait pas ce style de pilotage jusqu’au-boutiste si caractéristique de Schumacher, puisque l’Allemand l’avait refait face à Rubens Barrichello en Hongrie en 2010.

"Si c’était un virage lent dans lequel on pouvait se défendre et faire des choses justes ou à la limite, je pouvais les accepter puisque j’avais moi-même des habitudes en piste. Mais à de telles vitesses, avec la garde au sol très basse d’un F1, la moindre bosse la fera décoller, et c’est ce que je voulais lui expliquer, lui dire d’y réfléchir".

La course était néanmoins restée célèbre pour le dépassement effectué un tour plus tard par Häkkinen sur Schumacher, profitant du dépassement de Ricardo Zonta sur la BAR. Häkkinen assure que Schumacher n’avait pas loué cette manœuvre.

"Il savait que c’était une bataille intense. Nous avions tous les deux terminé la course et rien ne s’était passé, mais je suis sûr que si c’était quelqu’un d’autre contre Michael, des ailerons avant auraient volé".

Néanmoins, les deux hommes ont écrit parmi les plus belles pages de l’histoire récente de la F1 et Häkkinen avoue un énorme respect pour celui avec qui il a lutté durant deux années et demies, puisque Schumacher avait interrompu sa saison 1999 suite à un accident.

"Michael manie très bien sa voiture, il donne tout dans l’aspect technique et le travail d’équipe. Il y avait beaucoup d’éléments de son pilotage que je respectais énormément. Il était très déterminé et n’a jamais rien lâché, quoiqu’il pouvait arriver. Il savait que la course ne se terminait qu’au drapeau à damiers et pas avant. Je respectais énormément cela, il était toujours à la limite et toujours à fond".

"Quand il fallait lutter en piste, il usait parfois de mouvements de défense extrêmes en piste. Durant les derniers tours d’une course, il faisait des actions très défensives. Au milieu d’une course, il laissait de la place entre les roues des voitures mais à quelques tours de l’arrivée, il n’avait aucun problème à aller au contact".