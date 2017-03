Mika Häkkinen, qui soutient depuis des années Valtteri Bottas et fait partie du management du pilote, est ravi de la chance qui a été offerte à son protégé : accéder au cockpit d´une Flèche d´Argent.

Pour le double champion du monde, les choses ne pouvaient être mieux pour Bottas.

« Valtteri a maintenant la chance d´extraire le meilleur de son talent. Il roule pour la meilleure écurie du monde et aux côtés de Lewis Hamilton. C´est parfait. Ce n´est certes pas une situation confortable, mais cela n´a pas à l´être, car un pilote ne devrait jamais se sentir "à l’aise". Lorsqu´on est sous pression, on peut en tirer de la force et le maximum. Un petit peu de rage peut être aussi utile. »

Häkkinen évoque sa propre expérience lorsqu´il pilotait encore en Formule 1.

« J´ai travaillé avec des talents grandioses et je les ai observés. Ayrton Senna, Alain Prost, ou encore Nigel Mansell par exemple. Je les ai bien regardés et j´ai appris quelque chose de chacun d´eux. Ils avaient tous une ardeur particulière et ils investissaient beaucoup d´énergie pour s´améliorer continuellement avec leurs équipes. Les pilotes les plus formidables travaillent toujours très dur, ils savent que le talent seul ne suffit pas. »

Le Finlandais pense que son compatriote pourrait retenir un bon enseignement de son expérience passée.

« C´était incroyable d´observer Ayrton au travail, comment il travaillait avec les ingénieurs, en évitant les distractions et en se concentrant seulement sur ce qu´il avait à faire. On peut dans ces cas-là apprendre beaucoup et c´est exactement ce que je conseillerais à Valtteri de faire. Il est à présent dans une bonne situation, roule à côté d´un pilote qui a gagné plus de 50 Grands Prix et 3 titres de champion de monde. C´est exactement ce qu´il lui faut. »