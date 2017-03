Mika Hakkinen revient dans une maison qu’il connaît bien. Le champion du monde 1998 et 1999 est le nouvel ambassadeur de la marque. Son contrat court sur plusieurs années, a annoncé l’écurie anglaise aujourd’hui. Le Finlandais volant, aux côtés de Zak Brown, le directeur exécutif, et du service marketing, aura la charge d’améliorer l’image de l’écurie, à l’heure où elle connaît de nouveaux graves soucis de performances avec Honda.

« J’ai toujours considéré McLaren comme ma maison en F1, et j’ai toujours une énorme place dans mon cœur pour tout le monde dans l’équipe » s’est félicité Hakkinen. « Bien sûr, ces dernières années chez McLaren n’ont pas été faciles, mais j’ai toujours cru que c’était une affaire de temps pour que McLaren revienne de nouveau en forme. Et je veux jouer mon rôle dans cela. »

« Retourner chez McLaren était une décision facile pour moi. Je n’ai jamais vraiment perdu le contact et je connais toujours beaucoup d’hommes et de femmes très travailleurs dans l’écurie après mes quelques 8 saisons ici. »

« J’ai de même hâte de revenir m’immerger dans le monde excitant de McLaren Automotive. J’ai une McLaren récente dans mon garage, et c’est vraiment une superbe voiture. »

Le directeur sportif de McLaren, et spécialiste du marketing, Zak Brown, se réjouit de cette nouvelle recrue.

« Mika est l’un de mes héros préférés, toutes périodes confondues, et un pilote qui reste comme l’un des plus courageux, formidables et remarquables de toute l’histoire de la F1. Son succès avec McLaren, et ses batailles contre Michael Schumacher, sont devenues légendaires en F1, et grâce à elles, Mika a obtenu sa place au panthéon des meilleurs en F1. Il sera un incroyable atout pour McLaren, puisque nous recherchons à renforcer notre portefeuille de sponsors et retrouver une pleine compétitivité. »

Zak Brown est en effet à la recherche d’un sponsor-titre pour McLaren. L’aide de Mika Hakkinen et de son réseau dans cette lourde tâche ne sera sans doute pas de trop…