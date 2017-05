Une pole et une victoire en 4 courses chez Mercedes, le bilan est déjà bon pour Valtteri Bottas, le pilote choisi par la marque à l’Etoile cet hiver pour remplacer Nico Rosberg.

Pour certains, le Finlandais a déjà prouvé qu’il méritait plus qu’une année chez Mercedes, comme l’a malicieusement glissé Eddie Jordan sur le podium du Grand Prix de Russie dimanche.

Bottas a dominé Hamilton lors de ce week-end à Sotchi et cela a agréablement surpris l’un de ses managers, Mika Hakkinen.

Le double champion du monde de F1 relativise toutefois.

"Il est encore bien trop tôt pour parler de contrat avec Mercedes pour la ou les prochaines saisons. Mais je suis confiant sur le fait que Valtteri va marquer les esprits. Je suis aussi confiant quant au fait qu’il a un avenir incroyable devant lui," confie le Finlandais.

Hakkinen conseille toutefois à son protégé de bien savourer ces moments parce qu’il sera peut-être difficile de les répéter.

"A l’heure actuelle, Ferrari est devant Mercedes. Ils deviennent très bon en qualifications et ils sont encore meilleurs en rythme de course."

"La Mercedes est rapide sur un tour mais, sur les longs relais, on sent qu’il faut qu’elle soit bien réglée pour en extraire toute la performance. On a vu la différence à Sotchi entre Valtteri et Lewis. Mercedes va devoir trouver une solution pour régler ça, pour avoir une voiture moins sensible."