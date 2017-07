Haas occupe actuellement la 7e place du classement des constructeurs. L’écurie américaine a marqué 29 points pour le moment (soit autant de points marqués que sur toute la saison 2016), et pointe à 4 longueurs de Toro Rosso et à 11 seulement de Williams.

Comme l’appétit vient en mangeant, Haas entend bien récupérer la 6e place du classement à Toro Rosso, qui est à portée de tir.

« Je pense que la 5e place est un petit peu ambitieux pour nous. Si nous finissons 6e, je serai heureux » confie le directeur de l’équipe, Günther Steiner.

« Ce sera difficile, et cela dépendra toujours du nombre de bonnes courses que nous aurons, du nombre de fois où nous serons les meilleurs des autres, parce que le peloton est serré. Tout peut arriver. Je n’écarterais pas un come-back de Renault, parce qu’ils ne sont pas aussi loin de nous, et ils ont Nico Hulkenberg – et il ne dort jamais. C’est difficile, mais je pense que c’est ce qui rend le tout intéressant. »

« Nous avons nos hauts et nos bas. Je pense que nous avons manqué une opportunité avec Kevin Magnussen la semaine dernière [abandon en Autriche] pour marquer des points, donc cela ne nous aide pas, mais ce genre de choses arrive, et cela peut aussi arriver aux autres. Le peloton est tellement compétitif, j’aime ça. »

Cette saison, Haas peut enfin compter sur ses deux pilotes pour marquer des points. Alors qu’Estéban Gutierrez était resté muet l’an dernier, Romain Grosjean (18 points) est efficacement secondé par Kevin Magnussen (11 points). Günther Steiner apprécie d’avoir un duo complémentaire plutôt que d’avoir à se reposer sur le seul Français.

« L’an dernier, quand nous avions deux voitures en position de marquer des points, je ne dirais pas que nous souffrions, mais c’était intense. Maintenant, l’équipe est prête, nous contrôlons tout cela. La semaine dernière, Kevin a abandonné, mais nous avons toujours eu Romain pour faire un résultat. Et la course d’avant, à Bakou, c’était l’inverse. »