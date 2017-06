Pour la première fois depuis son entrée en F1 il y a quinze mois, l’équipe Haas a réussi à placer ses deux voitures dans les points à l’arrivée d’un Grand Prix.

C’était il y a deux semaines, à Monaco. Avec la volonté de faire la même chose tout le temps maintenant. Ce très beau résultat d’ensemble en dit toutefois déjà long sur la progression de la structure américaine.

"Cela montre la maturité de notre équipe" précise Steiner. "Nous sommes dans un environnement très compétitif en milieu de peloton, mais l’équipe travaille mieux. Les pilotes travaillent bien ensemble, ils se poussent à être meilleurs. Les choses avancent et si nous continuons comme cela, nous viserons un tel résultat tous les week-ends".

Steiner explique aussi le raisonnement derrière l’engagement d’Antonio Giovinazzi pour sept séances d’essais libres jusqu’à la fin de saison.

"Nous voulons juste faire progresser un jeune pilote car pour l’instant, si l’un d’entre eux gagne ou est compétitif en GP2, où va-t-il ? Si nous ne leur donnons pas la chance d’aller en Formule 1, nous n’aurons plus aucun talent qui arrivera".

"Nous avons un partenariat technique avec Ferrari et nous les aidons avec leurs pilotes, nous aidons à faire progresser leurs pilotes de développement et nous leur avons dit que nous aiderions des pilotes à franchir les étapes, et nous aurons peut-être les grandes stars de demain" conclut-il.