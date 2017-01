Au terme d’une belle première saison, l’équipe Haas a prouvé qu’elle n’avait pas bâclé son arrivée en Formule 1 en terminant à la huitième place du classement constructeurs devant Renault, Sauber et Manor. Toutefois, son propriétaire pense qu’il en faudra plus pour qu’elle se fasse une place plus importante et qu’elle attire un partenaire conséquent.

"On nous a montré plus d’intérêt et nous discutons avec plusieurs sociétés mais rien n’a été mis sur papier" explique Gene Haas. "Nous aurons quelques sponsors associés mais il nous faut encore prouver que nous pouvons tenir à ce niveau. Dans la course auto en général, il est question de spectateurs, et du nombre que l’on peut en amener aux sponsors. C’est le problème dans beaucoup de disciplines et c’est pour ça que seules les équipes de pointe ont un sponsor titre".

Gene Haas est toutefois satisfait de voir l’engouement autour de son équipe en Formule 1, la première américaine depuis plus de 30 ans, mais aussi les répercussions positives d’un tel pari dans les médias et dans le paddock de la Nascar, où il possède également son équipe.

"Il y a toujours eu beaucoup d’intérêt de la part de la Nascar pour la F1, il y a beaucoup de curiosité de la part de gens qui aimeraient venir voir des courses et se rendre compte de ce dont il s’agit. J’ai vu beaucoup d’intérêt de la part de gens qui nous ont encouragé dans ce que nous faisons".

"C’est évidemment à un petit niveau mais nous avons beaucoup d’attention de la part des médias, beaucoup de contacts pour des affaires, et il y a une réponse très positive à notre présence en F1" conclut Haas.