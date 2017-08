Romain Grosjean et Kevin Magnussen vont disposer, dès ce week-end en Belgique, de la toute dernière évolution du moteur Ferrari, introduite à Silverstone sur les monoplaces de Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen.

Un moteur plus puissant pour Spa et Monza, voilà qui est bienvenu pour l’équipe américaine selon son directeur, Gunther Steiner.

"Nous allons utiliser notre 4e moteur de l’année ce week-end, le dernier pour l’année, espérons-le en tout cas," explique-t-il.

"Nous sommes maintenant au même niveau que Ferrari, avec la 3e évolution du moteur qui a été introduite à Silverstone."

Les mécaniciens de Haas vont devoir beaucoup travailler lors des prochaines courses.

"Pour éviter les pénalités, nous n’utiliserons ce moteur que pour les qualifications et les courses. Nous utiliserons d’anciens moteurs pour les essais libres."

Du côté de la voiture, quelques évolutions sont encore prévues.

"Comme je l’ai dit nous travaillons encore un peu sur notre aileron avant et sur une évolution plus complète de l’aéro pour le Japon ou les USA. Nous sommes dans le timing. Mais il n’y aura plus de grands changements d’ici la fin de l’année."