Sur une asphalte glissante et délicate à approcher, les pilotes Haas ont réussi à boucler 111 tours (60 pour Kevin Magnussen et 51 pour Romain Grosjean).

Aux portes du top 10 le vendredi après-midi, Romain Grosjean a apprécié de rouler sur une piste où il avait signé une brillante 2e place en 2012 avec Lotus.

« Ce fut une journée convenable. Nous avons essayé quelques réglages. C’est bien qu’il n’ait pas plu. J’ai pris du plaisir. La piste est toujours un gros défi, mais elle est assez amusante. Nous avons travaillé sur les réglages de la voiture, pour essayer d’avoir un peu plus de performance. Il semble que les temps soient très serrés, pas à l’avant, mais entre, je dirais, Force India, nous, Toro Rosso et Renault. La clef, ce sera de trouver les derniers dixièmes. Je suis heureux de la voiture. Les longs relais n’étaient pas trop mauvais. »

Kevin Magnussen a fini un peu plus loin que son coéquipier en EL2 (à la 14e place) mais il se dit lui aussi satisfait de sa monoplace.

« Ce fut une bonne journée pour nous. J’ai vraiment pris du plaisir en piste. Le ressenti dans la voiture était bon, au tout début. Nous pouvons gagner encore quelques places. Nous y travaillons pour demain, donc nous verrons. Il devrait faire plus chaud demain, avec moins de nuages, donc la piste devrait être plus chaude et les pneus plus faciles à faire fonctionner. Je suis heureux de ma journée. »