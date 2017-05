Haas n’a pas connu la qualification espérée ce samedi à Barcelone. L’écurie américaine n’a pu placer aucune voiture en Q3, même si les écarts étaient encore une fois très serrés au milieu du peloton.

Romain Grosjean était sur le point d’améliorer en fin de Q2 quand il a bloqué ses roues dans la dernière chicane. Le Français partira 14e demain et a donc le sentiment d’avoir raté une bonne occasion.

« J’espérais plus que cette 14e place. Sans ce blocage de roues durant le dernier tour, nous aurions peut-être fait mieux. De toute façon, l’équilibre de la voiture a été très délicat et le vent la rend très imprévisible. Nous avons eu des difficultés avec l’équilibre de la voiture, donc nous devons travailler plusieurs choses parce que je ne pense pas que nous faisons tout comme il le faut dans certains domaines. Le problème, immédiatement, c’est que si je pousse la voiture à la limite sur un virage, alors, je pourrai manquer le virage suivant. C’est un problème important pour moi puisque je souffre pour conduire la voiture quand elle est ainsi. La voiture ne réagit pas comme je le voudrais et l’adhérence est très faible. Nous verrons comment sera notre rythme en course demain. »

Kevin Magnussen partira 11e demain. Il a échoué de très peu à rentrer en Q3, mais aura au moins le choix de ses pneus demain.

« C’est toujours frustrant quand vous ratez de peu la Q3. La Q3 n’est pas loin… Je pense que j’ai peut-être tout maximisé. Il y avait peut-être un petit plus à aller chercher, mais tout le monde le peut aussi. Je ne pense pas que cette piste nous convienne vraiment. »

Le Danois se réjouit au moins de voir que les ingénieurs de son écurie ont bien travaillé ces dernières semaines.

« C’est bon de voir que les évolutions ont un peu fonctionné. Ce n’est pas négatif. Nous avons simplement besoin de construire sur cette base et ensuite nous serons en Q3. Nous pouvons passer une voiture demain pour être dans les points. Bien sûr, nous voudrions plus que ce point, mais même ce point serait satisfaisant. Je croiserai mes doigts pour prendre un bon départ. J’espère que la température sera plus basse et que le vent soufflera moins fort, cela rendra les choses un peu plus faciles pour nous. »