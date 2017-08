Günther Steiner a été confronté au dilemme de tout directeur d’écurie : s’il prolonge tôt dans la saison ses deux pilotes, se sentiront-ils plus en confiance ou au contraire trop démobilisés ? Haas a tranché en annonçant assez tôt que Kevin Magnussen et Romain Grosjean piloteront toujours pour la même équipe en 2018.

« Nous sommes satisfaits de nos pilotes et depuis le début, nous n’avons jamais dit que nous les changerions » argumente Günther Steiner.

« Ils ont tous les deux des contrats, ils sont bons… Signer des pilotes, en particulier en milieu de grille, est toujours stressant. Ce sont des bons pilotes et vous devez les convaincre de rester. Les mauvais pilotes… vous ne le voulez pas. »

« Si vous devez hiérarchiser vos pilotes… pour moi, l’an dernier, Estéban Gutierrez n’avait pas fait du mauvais travail, mais nous devions faire des changements. Vous devez le faire avec respect, parce qu’il méritait qu’on le traite avec respect. Quand vous avez besoin d’un autre pilote, vous devez l’attirer, et c’est difficile, donc cette année, au moins, il n’y aura pas ce problème. »

« C’est aussi bon pour les pilotes de savoir qu’ils continueront sur leur lancée avec l’équipe. Ils n’ont pas à commencer à chercher un baquet et cela leur donne de la confiance, ils peuvent se concentrer sur la course, non pas sur le prochain contrat. Je pense que nous sommes en bonne position. »

Haas a pour le moment inscrit des points lors de 7 des 11 courses disputées, une performance beaucoup plus régulière que l’an passé. Avec des pilotes plus en confiance, l’écurie américaine pourra-t-elle aller chercher la 5e place ?