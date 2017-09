L’équipe Haas est la seule à avoir des problèmes récurrents de freins, surtout sur la monoplace de Romain Grosjean qui semble avoir du mal à équilibrer la puissance du freinage de sa monoplace. Le problème dure depuis l’an dernier et a donc touché deux monoplaces différentes avec deux fournisseurs différents, Brembo et Carbone Industrie. L’équipe souhaite désormais résoudre ce problème qui prend trop de temps et d’énergie.

"C’est le but" explique Günther Steiner. "Nous devons savoir où nous allons l’an prochain, c’est le seul objectif au niveau des freins car c’est un souci qui commence à dater. Nous devons prendre une décision afin de mieux nous préparer pour l’année prochaine sans rencontrer d’autres problèmes. Pour le moment, nous dépensons trop de temps et d’énergie à essayer de résoudre un problème qui ne devrait pas en être un".

"Nous sommes en train de travailler dessus, je ne vais pas dire que le problème sera réglé dans trois courses, nous travaillons et il semble que ça avance mais si nous avions la solution, elle serait déjà installée. Nous nous en approchons mais il faut encore la trouver".

Voyant que son équipe peine à trouver la solution à ces soucis récurrents, Steiner veut qu’elle développe une approche plus agressive du problème afin de se rapprocher plus vite d’une issue positive, comme aurait pu le faire une équipe plus expérimentée.

"Je pense qu’ils seraient arrivés plus vite à une solution. Peut-être aurions nous du réagir plus tôt, nous avons attendu un peu et nous espérions que ça se résoudrait. Je dirais que des plus grosses équipes, face à nos problèmes, auraient eu aussi des difficultés mais auraient mis moins de temps à en venir à bout. Nous sommes une petite équipe et nous sommes dépendants, nos ressources sont assez basses et il faut que l’on règle le problème avec nos solutions maison, ce qui a pris du temps".

"Nous avons fait des plans qui n’ont pas fonctionné. Nous aurions dû être plus agressifs. Depuis les essais de l’année dernière, nous savions où nous allions et nous avons eu du retard car le fournisseur avec lequel nous voulions travailler était trop occupé car les matériaux changeaient avec le nouveau règlement. Ils ont d’abord servi leurs clients avant nous qui arrivions dans leur entourage et qui avions besoin de faire des essais, donc il aurait fallu que nous ayons une approche plus agressive".