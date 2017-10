Alors que la fin de saison approche à grands pas, Haas est repassée devant Renault – à la faveur d’un petit point. Garder cet avantage ne sera pas un mince défi pour l’écurie américaine, qui peut tout aussi bien espérer rattraper Toro Rosso si elle est ambitieuse.

L’occasion est belle de signer un résultat probant à Austin, pour la course à domicile de l’écurie de Gene. Haas espère y poursuivre une série encourageante – elle n’a raté les points ni en Malaisie ni au Japon.

« Lors de deux des trois derniers week-ends, nous avons marqué des points, ce qui est toujours notre objectif » se rassure Günther Steiner, le directeur de l’écurie. « Bien sûr, nous nous sommes compliqués la tâche avec des accidents en essais libres, ce qui n’aide pas. Mais nous avons prouvé que les mécaniciens pouvaient gérer cela. Bien sûr, ils préféreraient ne pas changer toutes les pièces de la voiture en une nuit, mais ils l’ont fait de manière appliquée. Les voitures n’avaient pas de problème quand elles ont roulé, elles étaient en très bon état. Revenir avec des points lors de deux de ces trois courses était un succès. C’est très difficile, et tenir la 7e place au classement des constructeurs ne sera pas facile. Nous n’abandonnerons pas, nous nous battrons pour cela. »

A Suzuka, pour la deuxième fois de sa jeune histoire, Haas avait réussi à placer ses deux voitures dans les points. Comment Günther Steiner a-t-il vécu ce résultat d’ensemble ?

« C’est toujours motivant. Nos gars travaillent pour le succès. Pour nous, le succès, c’est marquer des points. Tout le monde est un peu plus enthousiaste et maintenant, nous arrivons aux États-Unis, le pays de Haas. Bien sûr, c’est motivant, et tout le monde veut continuer sur cet élan. »

Comment expliquer que Haas ait été si compétitive au Japon ?

« Notre voiture, l’an dernier et cette année, est très bonne sur des circuits techniques, dans les virages à haute vitesse. Peut-être que la chance joue un peu, aussi. Je dirais que Suzuka est l’un des circuits les plus techniques du calendrier. La voiture doit être bonne presque partout, et les voitures doivent performer à un haut niveau. Et c’est arrivé deux fois pour nous au Japon. »

Mais Günther Steiner n’a aucune assurance de voir sa voiture aussi en forme au Texas, ce week-end.

« Il n’y a pas de recette secrète. Nous roulons en EL1, nous voyons où nous sommes, et nous progressons à partir de là. Comme je l’ai toujours dit, faire des prédictions cette saison, pour le milieu de peloton, est impossible. Les gens nous ont effacés des tablettes après la Malaisie. Ils ont dit que nous avions marqué pour la dernière fois des points cette année. Et nous sommes revenus au Japon avec deux voitures dans les points. Tout peut arriver. Cela ne dépend pas seulement de notre forme, mais de celle des autres équipes, c’est évident. C’est tellement serré que tout peut arriver. L’an dernier, nous avions marqué un point au COTA et nous essaierons de faire mieux cette année. »

« Il s’agit de trouver les bons réglages, et de faire fonctionner les pneus. Toute cette année, faire fonctionner les pneus a été la chose la plus importante, c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer. »

Au Texas, la Haas aura-t-elle des nouvelles pièces pour tenir son rang ?

« C’est la dernière évolution pour notre voiture cette année. Il y a des modifications sur les déflecteurs et sur le fond plat de la voiture. Vous pourrez voir facilement ce qui a changé sur la voiture. Cela peut prendre deux ou trois mois pour implémenter une nouveauté sur la voiture. »