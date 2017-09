Peu compétitives tout le week-end, les Haas n’avaient que peu d’espoir au moment de prendre la piste ce samedi. Le résultat est plus ou moins à la hauteur des attentes ; la seule satisfaction pour l’écurie américaine est d’avoir battu les Williams.

Romain Grosjean, en difficulté avec ses freins, a manqué ses deux premières tentatives en tirant tout droit, mais a réussi à s’extirper de la Q1. En Q2, il n’a pu faire mieux que la 15e place.

« Tant que vous faites de votre mieux en qualifications, c’est le plus important. Je pense qu’avec Kevin, c’était le maximum que l’on pouvait espérer. Nous avons poussé assez dur mais malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’équilibre ici. Je suis sûr que nous allons beaucoup apprendre de ce week-end dans le futur, mais bien sûr, quand vous êtes à fond dans votre Grand Prix, c’est un peu douloureux. Depuis hier, nous avons fait quelques progrès. Je suis fier de ce travail. La course est longue, et rude. J’espère que la voiture marchera mieux demain. Nous allons essayer d’avoir la meilleure stratégie, peut-être qu’on aura de la chance avec une voiture de sécurité, pour essayer de gagner des places d’une manière ou d’une autre. »

Kevin Magnussen a été battu à la régulière par son coéquipier et il a donc un petit sentiment amer dans la bouche.

« Je ne pense pas que la Q2 était hors de portée. Je suis tombé sur une Renault dans mon dernier virage, ce qui m’a coûté la marge nécessaire pour rentrer en Q2. C’est un week-end difficile. Nous ne sommes pas assez forts, mais nous nous battrons quoi qu’il en soit. C’est difficile de dire à quoi s’attendre pour la course. »

Günther Steiner pense lui aussi que son équipe n’aurait pu tellement mieux faire ce week-end.

« C’était le maximum. Le milieu de grille est tellement serré. Nous savons que beaucoup de choses peuvent arriver ici, sur ce circuit urbain. Voyons ce qu’il se passera. Bien sûr, nous ferons de notre mieux pour rentrer dans les points. »